«مستقبل وطن»: تعديل نظرة «فيتش» المستقبلية لمصر دليل على تعافي الاقتصاد

أكد تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن مصر اتخذت خطوات مهمة خلال الفترة الماضية، لتحسين وضع اقتصادها، وعلى رأسها الإصلاح الاقتصادي الذي كان للمواطن المصري دورا كبيرا في تحمل تبعاته وأعبائه، موضحا أنه بفضل خطة الدولة الاقتصادية وجهود القيادة السياسية تعافي الاقتصاد المصري بعدما مر بمرحلة حرجة.

تصنيف وكالة فيتش الدولية

وأشاد «الحبال» في بيان صادر عنه اليوم، بتصنيف وكالة فيتش الدولية وتعديل نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، مؤكدا أن هذا التصنيف يدل على تعافي الاقتصاد المصري، ونجاح سياسة الحكومة في العبور بالأزمة الاقتصادية، التي وضعتنا بها التحديات الداخلية والخارجية للدولة.

وأوضح عضو لجنة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن صفقة رأس الحكمة كان لها دور رئيسي في وصول مصر إلى هذا التصنيف، ورفع قيمة قرض صندوق النقد الدولي.

السيطرة على التضخم

وأشار تامر الحبال، إلى أنه «بتعافي الاقتصاد المصري انخفضت أسعار السلع، فضلا عن توفر سيولة دولارية للصناع والتجار والموردين»، مؤكدا أن مصر تسعى خلال الفترة الحالية للسيطرة على التضخم، ودعم دور القطاع الخاص وتحسين معيشة المواطنين.

ونوه «الحبال»، إلى أن الموازنة العامة للدولة، التي تُناقش داخل مجلس النواب حاليا راعت وزارت «الصحة والتعليم والتموين»، ووفرت لها موازنة تتناسب مع اقتصاد مصر القوي، لرفع كفاءة الوزارات، وشعور المواطن بتحسن في الأسعار والخدمات.