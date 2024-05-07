«قانونية مستقبل وطن»: الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية

أدان المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية وسيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.

الممارسات الغاشمة من قبل دولة الاحتلال

وحذر أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، من عواقب هذه العمليات الغاشمة وما سيترتب عليها من عواقب وخيمة، مؤكدا أن إسرائيل بتعنتها وغرورها تخترق لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية والإنسانية في صمت رهيب من قبل المجتمع الدولى.

وأشار «عبد اللطيف»، إلى أن هذه الممارسات الغاشمة من قبل دولة الاحتلال تهدد حياه أكثر من مليون فلسطيني من النازحين وتصم أذانها عن نداءات العالم أجمع، لافتا إلى إن هذا التصعيد له انعكاسات كارثية على الأوضاع الإنسانية بالقطاع، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة الضغط على إسرائيل للموافقة على المبادرة المصرية لإنهاء احتجاز الرهائن الإسرائيلين والإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، ووقف دائم لإطلاق النار.

دعم مصر للقضية الفلسطينية

وأكد «عبد اللطيف» أن مصر تدعم ولا تزال القضية الفلسطينية في الوقت الذي تسعى اسرائيل لتحقيق أهدافها من وراء هذا العدوان الجديد، وتدعي أنها حرب على الإرهاب، ولكن اسرائيل تهدف لقتل القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني.