100 ألف فرصة عمل جديدة في مشروع «شبابنا».. ما التخصصات المطلوبة؟

كشف أحمد حسام عوض، أمين الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، عن تفاصيل مشروع «شبابنا» لتوفير 100 ألف فرصة عمل وتدريب للشباب من الجنسين في مختلف المجالات وكبرى الشركات.

مشروع «شبابنا» لتوفير 100 ألف فرصة عمل

وقال «عوض» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ مشروع «شبابنا» لتوفير 100 ألف فرصة عمل، يأتي بشراكة بين أمانة شباب حزب مستقبل وطن، وشركة «I career» للتوظيف، مضيفًا أنه يمكن لأي شاب التقديم للحصول على الوظيفة المناسبة له في مختلف التخصصات.

تفاصيل مشروع «شبابنا»

وأوضح أمين شباب مستقبل وطن، أن مشروع «شبابنا» يستهدف توفير 100 ألف فرصة عمل خلال عام 2024، بواقع من 700 إلى 1000 فرصة عمل أسبوعيًا في كبرى الشركات سواء المحلية أو الدولية في جميع التخصصات، وذلك عبر الصفحة الرسمية للحزب على «فيس بوك»، إذ يبدأ الحزب كل أسبوع في طرح إعلان جديد للوظائف المتاحة في الشركات المختلفة.

وتابع «عوض» أن أمانة الشباب تستهدف عمل شركات تخدم بشكل مباشر القضايا التي تخدم قطاع الشباب، ومن أهمها التوظيف، باعتباره أحد الملفات المهمة بالنسبة لقطاع كبير من الشباب، وذلك عن طريق الشراكات مع كيانات كبرى اختصاصها المباشر في هذا العمل لتقديم أفضل خدمة ممكنة أو ناتج من جيد من المشروع.