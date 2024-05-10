أسعار البيض في الأسواق اليوم الجمعة 10-5-2024

شهدت أسعار البيض اليوم الجمعة 10-5-2024، استقرارًا كبيرا في الأسعار، بعدما تراوح سعر طبق البيض ما بين 118 و120 جنيهًا، في حين يصل للمستهلك النهائي بسعر 137 جنيهًا، وفق آخر تحديث لشعبة الدواجن بالغرف التجارية.

أسعار البيض اليوم

ترصد «الوطن» أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق، وفق ما أعلنه شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية وبورصة الدواجن.

أسعار البيض الأحمر

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الجمعة استقرارًا واضحًا عند سعر 137 جنيهًا، فيما سجلت كرتونة البيض البلدي اليوم 142 جنيهًا.

سعر الدواجن اليوم في المزرعة وللمستهلك

بالنسبة للدواجن اليوم، فجاء سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة بـ74 جنيهًا، وللمستهلك بـ85 جنيهًا، فيما جاءت الفراخ البلدي بـ95 جنيهًا في المزرعة، والكيلو بـ105 جنيهات للمستهلك، وسعر كيلو الفراخ البانيه بـ200 جنيه.