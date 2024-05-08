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أسعار البيض اليوم الأربعاء.. كرتونة الأبيض بـ145.89 جنيه

كتب:

وليد عبد السلام
02:52 م | الأربعاء 08 مايو 2024
بيض أبيض وأحمر

بيض أبيض وأحمر

رصدت بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء أسعار البيض بجميع أنواعه في الأسواق اليوم الأربعاء 8-5-2024، إذ يبلغ متوسط سعر كرتونة البيض 145.6 جنيه.

أسعار البيض اليوم الأربعاء

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار البيض اليوم الأربعاء، (الأبيض، الأحمر، البلدي) كما يلي:

أسعار البيض الأبيض

بلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الأربعاء، 145.89 جنيه.

أسعار البيض الأحمر

فيما بلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الأربعاء، 145.33 جنيه.

أسعار البيض البلدي

فيما بلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الأربعاء، 150.2 جنيه.

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بقلم وليد عبد السلام