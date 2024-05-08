تراجع أسعار البيض اليوم في بورصات الدواجن اليوم الأربعاء 8-5-2024

البيض من أهم السلع الغذائية الأساسية على مائدة المصريين في مختلف الوجبات، لذا تستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعره اليوم الأربعاء 8-5-2024 في الأسواق.

سعر البيض اليوم

وتراجع سعر البيض الأبيض في الأسواق اليوم، وفق ما أعلنته شعبة المواد الغذائية وبورصات الدواجن، حيث سجل سعر طبق البيض الأبيض 115 جنيها في المزرعة مقابل 135 جنيها، على أن يُباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 130 إلى 140 جنيهًا، وفق إعلان مجلس الوزراء لمبادرة خفض الأسعار.

أسعار البيض الأحمر

وسجلت كرتونة البيض الأحمر اليوم الأربعاء تراجعا واضحا بـ115 لـ120 جنيها في بورصة البيض، كما سجلت كرتونة البيض البلدي اليوم 119 جنيها.

سعر الدواجن اليوم في المزرعة وللمستهلك

بالنسبة لسعر الدواجن اليوم، جاء سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة بـ78 جنيها، وللمستهلك بـ85 إلى 90 جنيها، فيما جاءت الفراخ الحمراء بـ92 جنيها في المزرعة، والكيلو بـ100 جنيه للمستهلك، وسعر كيلو الفراخ البانيه بـ200 جنيه.