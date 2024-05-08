تعرف على فضل صيام الأيام البيض لشهر ذي القعدة

يعد صيام الأيام البيض من السنن التي حث عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورغب جموع المسلمين فيها، وتوافق الأيام البيض أيام 13 و14 و15 من الشهر الهجري، إذ أنّ لصيامها فضل وأجر كبير من الله عز وجل، وذلك فضلاً عن الاقتدالء بالرسول الكريم واتباع هديه.

موعد الأيام البيض لشهر ذو القعدة

عقب إعلان دار الإفتاء المصرية قبل قليل، ثبوت رؤية هلال شهر ذي القعدة، وبالتالي فإن غداً الخميس 9 مايو 2024، هو غرة الشهر هجرياً، فإن الأيام البيض ستكون بالتواريخ التالية:

الثلاثاء 1445/11/13، الموافق 21 مايو 2024.

الأربعاء 1445/11/14، الموافق 22 مايو 2024.

الخميس 1445/11/15 الموافق 23 مايو 2024.

فضل صيام الأيام البيض

وقد أوضحت دار الإفتاء فضل صيام الأيام البيض من كل شهر هجري، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام» متفق عليه.

فضل الدعاء في الأيام البيض

ويستحب الدعاء في هذه الأيام ودائمًا في كل يوم، فيستحب الدعاء دائمًا، وذلك لقوله تعالى: «وإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ» (البقرة: 186).

أما الدعاء في الأيام البيض فيكون عند الإفطار، فللصائم دعوة لا ترد، وذلك للحديث النبوي الشريف، عن أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة لا تردُّ دعوتُهم.. والصَّائمُ حتَّى يفطرَ ودعوةُ المظلومِ».

وحول التسمية بهذا الاسم فقالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي إن الأيام البيض هي أيام الليالي التي يكتمل فيها جِرْم القمر ويكون بدرًا، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من وسط كل شهر عربي، وسُمِّيَت بذلك لأن القمر يكون فيها في كامل استدارته وبياضه؛ فالبياض هنا وصف للياليها لا لأيامها، وإنما وُصِفت الأيام بذلك مجازًا، وقد جاء تحديدُها بذلك في الأحاديث النبوية الشريفة؛ منها: حديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَة ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ» رواه النسائي وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري».