خبراء عالميين في جراحات القلب والمخ والأعصاب والجهاز الهضمي بالمجمعات الطبية للقوات المسلحة

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة الدكتور مارك أندرسون ( أمريكي الجنسية ) خبير جراحات التدخل المحدود لصمامات القلب والشرايين التاجية بمستشفى هاكنساك - بولاية نيو جيرسي الأمريكية خلال الفترة من 20 مايو الجاري، وحتى 1 يونيو القادم , وتستقبل الحالات التي ترغب في العرض على الخبير بالعيادات الخارجية يومياً من الساعة (11) صباحاً إلى الساعة (1) ظهراً ما عدا يومي (الخميس والجمعة) للاستعلام ت : 01205702620 .

كما يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي الدكتور أحمد عبد المعطى ( أمريكي الجنسية ) خبير اضطرابات كهرباء المخ والصرع بجامعة ميسوري الأمريكية خلال المدة من 24 وحتى 31 مايو الجاري , حيث تستقبل العيادات الخارجية الحالات التي ترغب في العرض على الخبير طوال أيام أسبوع، وللاستعلام ت : 01200202320 .

وكذا الدكتور جورج فريزلى ( أمريكي الجنسية ) أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والمناظير بكلية الطب جامعة نيويورك خلال المدة من 25 وحتى 30 مايو الجاري؛ حيث يستقبل المجمع الحالات أيام (الأحد – الإثنين - الأربعاء) أسبوعياً للعرض على اللجان التحضيرية تمهيداً للعرض على الخبير، للاستعلام ت : 01200203630 - 01200202078 .