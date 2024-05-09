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خبراء عالميين في جراحات القلب والمخ والأعصاب والجهاز الهضمي بالمجمعات الطبية للقوات المسلحة

كتب:

محمد مجدي
02:23 م | الخميس 09 مايو 2024
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة الدكتور مارك أندرسون ( أمريكي الجنسية ) خبير جراحات التدخل المحدود لصمامات القلب والشرايين التاجية بمستشفى هاكنساك - بولاية نيو جيرسي الأمريكية خلال الفترة من 20 مايو الجاري، وحتى 1 يونيو القادم , وتستقبل الحالات التي ترغب في العرض على الخبير بالعيادات الخارجية يومياً من الساعة (11) صباحاً إلى الساعة (1) ظهراً ما عدا يومي (الخميس والجمعة) للاستعلام ت : 01205702620 .

كما يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي الدكتور أحمد عبد المعطى ( أمريكي الجنسية ) خبير اضطرابات كهرباء المخ والصرع بجامعة ميسوري الأمريكية خلال المدة من 24 وحتى 31 مايو الجاري , حيث تستقبل العيادات الخارجية الحالات التي ترغب في العرض على الخبير طوال أيام أسبوع، وللاستعلام ت : 01200202320 .

 

 

وكذا الدكتور جورج فريزلى ( أمريكي الجنسية ) أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والمناظير بكلية الطب جامعة نيويورك خلال المدة من 25 وحتى 30 مايو الجاري؛ حيث يستقبل المجمع الحالات أيام (الأحد – الإثنين - الأربعاء) أسبوعياً للعرض على اللجان التحضيرية تمهيداً للعرض على الخبير، للاستعلام ت : 01200203630 - 01200202078 .

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.