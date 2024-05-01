القوات المسلحة تفتتح نادي وفندق «جويل» أسيوط بعد انتهاء أعمال تطويره

افتتحت إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة نادي وفندق «جويل» أسيوط، بعد انتهاء أعمال التطوير الشامل لكل المنشآت والمناطق الترفيهية والخدمية لتقديم أرقى مستويات الخدمة الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية للعسكريين والمدنيين على حد سواء.

يتضمن نادي وفندق «جويل» أسيوط المنشأ على مساحة 14 فدانا فندق بطاقة 26 فرفة وجناح فندقي ومنطقة المتنزهات ومنطقة للألعاب الترفيهية والكافتيريات، وعدد من الملاعب الرياضية وحمام سباحة بالإضافة إلى صالة للألعاب الرياضية مزودة بأحدث الأجهزة الرياضية والساونا، فضلا عن تميزه بالموقع الجفرافي والإطلالة الساحرة على ضفاف النيل.

وقد روعي في منظومة تطوير «جويل» أسيوط اتباع أحدث المعايير الهندسية والفندقية، بما يمكنها من توفير كل الخدمات بأحدث معايير الجودة العالمية، وذلك في إطار الدعم المستمر الذي توليه القوات المسلحة لتعظيم دور مؤسساتها الخدمية لتقديم خدمة مجتمعية متميزة من خلال صروحها الفندقية العريقة بمختلف محافظات الجمهورية.

وحضر مراسم الافتتاح اللواء أح / محرز عبدالوهاب محرز مساعد وزير الدفاع ومدير إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة واللواء عصام سعد محافظ أسيوط وعددا من قادة القوات المسلحة.