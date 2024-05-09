إزالة 10 تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة اليوم الخميس، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، والجهات والأجهزة المعنية.

إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة

وقال المحافظ، إنّه تم تنفيذ 10 قرارات إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، على مساحة 18 قيراطاً و12 سهماً بقرى مركز بيلا، خلال اليوم السادس عشر من المرحلة الثالثة بالموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وأكد محافظ كفر الشيخ أنّ حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة في وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض تطبيقاً للقانون، لافتاً إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، للحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية.