الخصاونة: الإصلاحات الهيكلية لاقتصاد مصري محط إعجاب وتقدير المؤسسات المالية

أكّد رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية بشر الخصاونة، وجود تشابه وتماثل في الخصائص العامة الموجودة في مصر والأردن فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر ووسائل الطاقة المتجددة.

وأضاف الخصاونة في مؤتمر صحفي مع نظيره الدكتور مصطفى مدبولي بعد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين: «جرى توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الإعلامي، وهذا مهم جدا، لأنه يسمح بأن يتم الربط والتنسيق بين المؤسسات الإعلامية المختلفة، ومع قطاع الإعلام الذي كان بديلا وأصبح أساسيا الآن، وقطاع وسائل التواصل الاجتماعي التي بها آفاق رحبة تقرب المسافات وتنقل الرسالة بوضوح وتتصدى للشائعة الهدامة».

وتابع: «الأداء العام للاقتصادين الأردني والمصري والإصلاحات الهيكلية التي نقوم بها في الأردن ومصر كانت محط الإعجاب والتقدير من المؤسسات المالية الدولية وصندوق النقد الدولي، ونحن بدورنا بصدد إنجاز مراجعة أولى في برنامج التسهيل الائتماني الثاني الذي دخلنا فيه مع صندوق النقد الدولي منذ بضعة أشهر محققين الكثير من المستهدفات رغم التحديات الإقليمية، التي أثرت علينا وأثرت على دخلنا العام وأثرت على دخولنا وكان لها آثار تضخمية على أسعار النقل وتكلفة التأمين والشحن».

واستكمل: «استطعنا استيعاب هذه التحديات والسير قدما في إصلاحات اقتصادية هيكلية نابعة من الاحتياجات الموضوعية الداخلية، وليست مملاة علينا من أحد ونفس الشيء يسري على مصر التي نحييها على هذا الأداء الاقتصادي خلال الأشهر الماضية، والذي استطاع تلبية احتياجات كثيرة وأن يوصل لمصر الكثير من البرامج الناجحة مع صندوق النقد الدولي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي».