استقبال 546 طلب تصالح في مخالفات البناء بالشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المتغيرات المكانية تستعد لاستخراج 546 شهادة بيانات عبر المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، لاستكمال إجراءات التقديم للتصالح على مخالفات البناء، وفقا للقانون.

استقبال 492 طلب تصالح

وأوضح المحافظ أنه تم استقبال 492 طلبا من خلال شباك المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية، و15 طلبا من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات، و39 طلبا من خلال تطبيق الهاتف المحمول، بإجمالي 546 طلبا للحصول على شهادة بيانات لاستيفاء إجراءات التقديم على التصالح على مخالفات البناء.

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم التيسيرات للمواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بسهولة ويسر، للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم القانونية والدخول تحت مظلة القانون.

تفعيل التقديم على طلب شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية

ولفت المحافظ إلى أنه في إطار تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 وكبداية لاستقبال الطلبات من المواطنين وتسهيلا للإجراءات، تم تفعيل التقديم على طلب شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية بجميع مراكز ووحدات المحافظة أو من خلال البوابة الحكومية لخدمات المحليات أو التطبيق الصادر حديثا من وزارة التخطيط، حيث تقوم إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام و المراكز بفحص الطلبات واجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة.