قوات الدفاع الشعبي تنظم لقاءات توعوية وزيارات ميدانية لنشر الوعي بين الطلبة

في إطار جهود القوات المسلحة لتنمية الوعي الثقافي والوطني لدى أبناء المجتمع المصري، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري على مدار شهر أبريل العديد من الأنشطة والفعاليات، شملت عقد ندوة تثقيفية بجامعة أسيوط تم خلالها إلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التي تواجه الشباب والدور الذي تقوم به الدولة في مختلف القطاعات، وذلك بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ورئيس جامعة أسيوط .

كما جرى تنظيم ندوة تثقيفية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في القاهرة بحضور محافظ القاهرة وقيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ومجموعات من طلبة المدارس بمختلف المراحل التعليمية.

وألقى اللواء وليد حامد الحماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال الندوتين كلمة، أكد خلالها أهمية الوعي بالمخاطر والتحديات التي تواجه الأمة المصرية والجهود التي تبذلها الدولة ومؤسساتها الوطنية لمجابهة التحديات ورفع الأعباء عن كاهل المواطن المصري وتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا، كما جرى تكريم عدد من أسر الشهداء وذوي الهمم.

وفي إطار التوعية بالطفرة الهائلة التي تحققت على مدار السنوات الماضية من إنجازات على صعيد التنمية المستدامة وتنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة في ربوع مصر كافة، وما وصلت إليه القوات المسلحة من كفاءة واستعداد قتالي عالٍ، نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري زيارات ميدانية للعاملين بمختلف جهات الدولة وطلبة المدارس والجامعات إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية بإجمالي 56 زيارة.