رئيس «المصرية للمعارض» يفتتح معرض الأثاث والديكور بمركز القاهرة للمؤتمرات

افتتح اللواء شريف الماوردي رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، اليوم، معرض الأثاث والديكور بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر والذي يستمر من 9 إلى 12 مايو 2024.

جاء ذلك بحضور إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك وسفراء أوغندا وملاوي وتنزانيا بالقاهرة وأشرف العدوي منظم المعرض مع الهيئة المصرية للمعارض، وأيمن وفيق رئيس الوحدة المركزية للمعارض الداخلية، وهالة صفر مدير عام الصالات بالهيئة المصرية للمعارض.

المشاركون في معرض الأثاث والديكور

يقام المعرض بمشاركة أكثر من 60 شركة من كبرى الشركات المتخصصة في صناعة الأثاث والديكور والمفروشات والسجاد.

وأكد اللواء شريف الماوردي رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، أن المعرض يضم العديد من الخبراء والشركات المتخصصة في صناعة الأثاث والديكور، لعرض آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا في صناعة الأثاث وأحدث الموديلات من الأثاث والديكور والمفروشات والسجاد.

عرض أكثر من 2000 موديل من أرقى أنواع الاثاث

وأضاف أن معرض الأثاث والديكور «home in» يتميز بعرض أكثر من 2000 موديل من أرقى أنواع الإثاث لإتاحة الفرصة للمقبلين على الزواج والراغبين في تجديد المنزل وحرية الاختيار بين الكثير من الموديلات والأسعار المختلفة كما تقدم الشركات العارضة العديد من العروض والتخفيضات خلال فترة المعرض والتي تصل إلى 50% على كل المعروضات، بالإضافة إلى عروض تقسيط تصل إلى إمكانية التقسيط دون مقدم ودون فوائد.

صناعة الأثاث في مصر تدفع عجلة الاقتصاد

وأشار رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات إلى أن مصر تمتلك مكانة متميزة عالميا في صناعة الأثاث وحققت صادرات بقيمة 292 مليون دولار العام الماضي مما يعكس أهمية هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني، وصناعة الأثاث من الصناعات العريقة في مصر، وتتميز بمستوى حرفي مرتفع، حيث يوفر موقع مصر الجغرافي سهولة الوصول إلى الأسواق الرئيسة، كما توفر التکاليف المنخفضة نسبياً للعمالة الماهرة ميزة كبيرة لهذا القطاع.

وأضاف أن تميز صناعة الأثاث في مصر يعود إلى عهد القدماء المصريين والذين برعوا في صناعة الاثاث المصنوع من الخشب نظرا لتوافر الأخشاب بكثرة عندهم من خلال ممارسة الزراعة على ضفاف النيل.

صناعة الأثاث تُعد إحدى الصناعات الإنتاجية

ووفقا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فأن صناعة الأثاث تُعد إحدى الصناعات الإنتاجية التي حققت تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية، وذلك نتيجة تنوع المدخلات المستخدمة والتطور التكنولوجي الهائل داخلها، كما أنها من الصناعات كثيفة العمالة، وكنتيجة للتطور الذي تشهده الصناعة، فقد أصبحت تعتمد على العديد من المواد المستخدمة في التصنيع ومنها الخشب الذى يُعتبر المادة الأكثر استخدامًا في صناعة الأثاث في جميع أنحاء العالم.

مدينة للأثاث تضم 54 هنجرًا

وأوضح «الماوردي»، أن مدينة دمياط للأثاث تعتبر أحد المشروعات القومية العملاقة، بارقة أمل للنهوض بهذا القطاع، وتتضمن مدينة دمياط للأثاث 54 هنجرًا يحتوي على 1348 مصنعًا وورشة لتصنيع الأثاث والصناعات، ومركز تكنولوجيا الأثاث.

يقام معرض الأثاث والديكور بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر خلال الفترة من 9 مايو إلى 12 مايو الجاري ويفتح أبوابه للجمهور يوميا مجانًا من الساعة 12 ظهرا حتى 10 مساء.