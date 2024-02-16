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«التحالف الوطني» يوزع الأثاث المنزلي بالمجان على 150 أسرة في المنيا

كتب:

يسرا البسيوني
12:59 م | الجمعة 16 فبراير 2024
معرض التحالف الوطني

معرض التحالف الوطني

نظمت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، معرضاً لتوزيع الأثاث والأجهزة الكهربائية بالمجان للأسر الأولى بالرعاية بقرى عباس رحمي وأدقاق المسك في مركز مطاي، وقرى السرارية والفاروقية والأبعادية وطرفا القبلية بمركز سمالوط بمحافظة المنيا.

توفير مستلزمات المنزل الرئيسية

يأتي ذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً وتوفير مستلزمات المنزل الرئيسية من أثاث وأجهزة كهربائية بالمجان لـ150 أسرة من أهالي المحافظة.

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بقلم يسرا البسيوني