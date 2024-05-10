إياد نصار لـ«الوطن»: أرفض التدخين في الأعمال الفنية إلا للضرورة (فيديو)

قال الفنان إياد نصار، إنه يحب اكتشاف موهبته بالأعمال الفنية المُتنوعة التي يكون بها تحدٍ كبير له، ولا تعتمد على التكرار في نوعية الأدوار التي يقدمها للجمهور، وهو ما يجعل ردود أفعالهم غير متوقعة لما يقدمه من أعمال جديدة.

إياد نصار يتحدث عن التدخين فى الأعمال الفنية

وأضاف الفنان إياد نصار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا يحب التدخين في الأعمال الفنية ويري أن السيجار وظهوره يُعد من الإكسسورات الضعيفة للممثل، لافتًا إلى أنه اضطر في بعض الأعمال للاستعانة بها بناء على طلب المخرج.

وشدد إياد نصار على خطورتها وإيمانه بمدى أهمية دور الممثل وأن يكون قدوة للجمهور، لافتًا إلى أنه يمكن الاستغناء عنها في حالة أنها تكون تعبيرًا على حالة الضيق التي تمر بها الشخصية، موضحًا أن ظهور السيجار أو التدخين بالأعمال الفنية، إن لم يكن بها ضرورة فهي إكسسوار ضعيف للممثل، قائلاً: «لما بيكون عندي حرية الاختيار برفض الاستعانة بها».

مشاركة إياد نصار فى فيلم ولاد رزق 3

من ناحية أخرى، انتهى إياد نصار من تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم «ولاد رزق 3»، المقرر طرحه فى دور العرض السينمائية في موسم أفلام الصيف ويضم في بطولته عددا كبيرا من الفنانين من بينهم أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، كريم قاسم، وضيف الشرف كريم عبدالعزيز، وعدد كبير من الفنانين من إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني.