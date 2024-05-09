«دوري مفاجأة».. إياد نصار يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم «ولاد رزق 3»

قال الفنان إياد نصار إنه انتهي من تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم ولاد رزق 3، والمقرر عرضه فى دور العرض السينمائية الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الفيلم جرى تصويره باستخدام أعلى التقنيات الفنية والسينمائية في الوطن العربي.

إياد نصار يكشف تفاصيل مشاركته بفيلم ولاد رزق 3

وأوضح الفنان إياد نصار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يظهر خلاله كضيف شرف في الأحداث، مشيرا إلى أن دوره سيكون مفاجأة، إذ اضطر لتغير شكله واللوك الخاص به وتخلى عن شعره من أجل دوره بالفيلم.

ولفت إلى أنه استمتع بالتصوير والذي جمعه مع عدد كبير من النجوم المحترفين والموهوبين، مشددَا علي أن الجزء الثالث هو الأضخم في سلسلة أفلام ولاد رزق، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور.

أحداث وأبطال فيلم ولاد رزق 3

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 في إطار تشويقي أكشن، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد عز، آسر ياسين، إياد نصار، كريم عبدالعزيز، كريم قاسم، عمرو يوسف، وآخرين من إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني.