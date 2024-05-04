إياد نصار ينتهي من تصوير مشاهده في فيلم «ولاد رزق 3» خلال يومين

يواصل الفنان إياد نصار تصوير باقي مشاهده في فيلم «ولاد رزق 3»، الذي يشارك من خلاله إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنانين وسيتم طرحه في موسم أفلام عيد الأضحى.

إياد نصار يستكمل «ولاد رزق 3»

ويتبقى للفنان إياد نصار يومان فقط وينتهى من تصوير جميع مشاهده في العمل استعدادا لطرحه في دور العرض السينمائية، ويستكمل في الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق، تقديم شخصية فؤاد الصقر التي قدمها في الجزء الثاني من العمل وحققت نجاحا كبيرا مع الجمهور.

أبطال فيلم «ولاد رزق 3»

يذكر أن فيلم ولاد رزق الجزء الثالث يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم أحمد عز وعمرو يوسف وإياد نصار وآسر ياسين وكريم قاسم وعلي صبحي، وعدد كبير من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.