مسلسل ستهم الحلقة 22.. روجينا تتمسك بحب إياد نصار وترفض الزواج

شهدت الحلقة الـ22 من مسلسل ستهم، العديد من المفاجآت والتحولات الدرامية داخل أحداث المسلسل، كان أبرزها قيام شعبان بالعديد من المحاولات من أجل التقرب إلى ستهم الشخصية التي تقدمها روجينا وجعلها توافق على طلب الزواج، ولكنها لا تزال في حيرة بسبب حبها الشديد لزواجها عامر الشخصية التي يقدمها إياد نصار، والذي قتل في الحلقة الأولى من المسلسل، ولا تزال تبحث عن ثأره، حيث يقف هذا الحب حائل في موافقة ستهم على طلب شعبان للزواج.

تفاصيل زواج رماح

وشهدت الحلقة السابقة زواج رماح «جهاد سعد» من زبيبة «سحر حسن»، بعدما قامت زوجته سعادات «سلوى عثمان» بطلبها للزواج من زوجها بسبب صلة القرابة التي تجمعها مع زبيبة، بشرط أنه بعدما تنجب، يقوم رماح بطلاقها ويأخذ الطفل منها، ويقوم بتربيته سعادات، وتوافق زبيبة على طلب رماح، وفي يوم الدخلة تطرد سعادات «زبيبة» من غرفة الزوجية بسبب مشاعر الغيرة التي تسيطر عليها.

أبطال مسلسل ستهم

مسلسل ستهم، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان.