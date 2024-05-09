ظاهرة ثعابين الثلج على الشواطئ بكاميرا أيسلندية.. سر الخلفية الداكنة

على شاطئ ستوكسنيس في أيسلندا، وثقت صانعة محتوى بعدسة كاميراتها ظاهرة «ثعابين الثلج» التي تحدث عادة عندما تحرك الرياح الثلوج، إذ أثارت إعجاب الكثيرين من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقطع الفيديو.

ظاهرة ثعابين الثلج

اعتادت المصورة الأيسلندية التي تدعى «أسا شتاينارس» على توثيق هذه الظاهرة بعدسة كاميراتها عدة مرات، مشيرة إلى أن لم يستطع أحد رؤية الظاهرة بسهولة وذلك لأن الأرض تكون في بعض الأحيان مغطاة بالثلوج وبيضاء اللون: «لكي يتمكن الشخص من رؤية ثعابين الثلج، فهو يكون بحاجة إلى خلفية داكنة لذلك يعد الشاطئ الأسود اللون في أيسلندا مثاليًا لهذه اللحظات» وفقا لما ذكره موقع «سي إن إن».

مشاهدات عالية

حقق مقطع الفيديو ملايين المشاهدات بعد نشره على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «في كل مرة أقوم بنشر مقطع فيديو عنها، أحصل على الملايين من المشاهدات، وهو أمر ممتع للغاية»، بحسب «أسا شتاينارس»، مشيرة إلى أنها تعشق السفر، وزارت أكثر من 50 دولة حتى الآن.

معلومات عن الشاطئ

شاطئ ستوكسنيس يعد من الشواطئ المشهورة في أيسلندا، فهو يبعد عن مدينة «هوفن» قرابة الـ20 دقيقة بالسيارة فقط، ويتميز برماله السوداء، فضلا عن جماله الساحر الذي يجعل الكثير من السائحين يتوافدون إليه من أجل التقاط الصور، خاصة في لحظات الغروب والشروق، حيث يشعرون وكأنهم في الأحلام.