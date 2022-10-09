ثعابين في المنازل والقنوات البحرية.. سكان بريطانيا يشعرون بالصدمة

يبدو أن بريطانيا صارت تعاني من انتشار الثعابين، ليس فقط بالقنوات المائية بل في المنازل أيضًا، وكانت آخر تلك الحوادث هي مشاهدة سكان بلدة بريطانية صغيرة ثعبان كبير يتجول بحرية في قناة بحرية والتي يتم الاعتماد عليها في الصرف الصحي مما أصاب السكان بالصدمة.

وبحسب صحيفة «ميرور» البريطانية، فقد تم رصد ثعبان من نوعية «العشب الكبير» وهو يسبح في قناة «شروبشاير يونيون» في منطقة ويلز، وعلى الرغم من أن تلك الثعابين غير سامة، إلا إنها تفرز سائل كريهة الرائحة من الغدد الشرجية كتقنية دفاعية، وهو ما قد يتسبب في تغير رائحة القناة بشكل يؤثر على صحة السكان، كما أن التخلص من تلك الرائحة يحتاج إلى وقت طويل.

ليست المرة الأولى

وليست هذه المرة الأولي التي يتم فيها رصد ثعابين في القنوات البحرية في بريطانيا، ففي الشهر الماضي تم رصد ثعبان عشبي كبير يسير في قناة «بود» في منطقة كورنوال، مما جعل السكان يشعرون بالقلق، خصوصا مع حلول فصل الصيف، حيث تجف تلك القنوات، وتكون النتيجة هى تجول تلك الثعابين في الأنحاء بحرية حتى أنها قد تصل إلى بيوت السكان، خصوصا أن طول تلك الثعابين يصل في بعض الأحيان إلى 16 و18 قدما.

ثعابين في المنازل

وبحسب الصحيفة لم يتوقف ظهور الثعابين في القنوات البحرية، فقد شاهد مجموعة من المواطنين ثعبان ضخم يبلغ طوله 38 كيلو جرام، وهو ينزلق عبر سطح منزل قبل أن يشق طريقه إلى نافذة الطابق العلوي.

وحاول السكان القبض علي الثعبان من نوعية «البورمي ألبينو» بكل وسيلة ممكنة، ولم يفلح شئ معه سوى مقبض مكنسة، حيث تم إسقاطه من على مسافة 20 قدما على سيارة، وبعدها تم القبض عليه سريعا لأنه كان من النوع السام