عبدالمنعم سعيد: الحرب على غزة نموذج مختلف عن الأزمة الأوكرانية

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو مجلس الشيوخ، إنّ الصراع بين إسرائيل وحماس مركب، موضحًا: أن «التاريخ دائما يتداخل فيه عوامل عالمية وإقليمية ومحلية، وآليات اللحظة والموقف نفسه، وهناك قوى تحاول تسخين الموقف، وأخرى لتهدئته».

الصراع بين إسرائيل وحماس

أضاف «سعيد»، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن النموذج الحالي مختلف عن حرب أوكرانيا، فهناك طرف عمل حشود، وتوقع العالم أن يهجم على أوكرانيا، لكنه قال إنه لن يهجم، ونشرت أمريكا الخطط الروسية، ونفذ الروس هجومهم.

المنطقة تكتسب أهمية كبيرة

تابع عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: «الوضع عندنا مركب بشكل مختلف تماما، فلدينا شرائح مركبة فوق بعضها، منها هي أمريكا وإيران، إذ تعتبر إيران هذه المنطقة ملكا لها، والخليج الفارسي منطقة يعتبر النظام الإيراني جزءً من ظله، وبالتالي، تكتسب هذه المنطقة أهمية كبيرة، إلى جانب أمور تاريخية، مثل العلاقات السعودية الأمريكية، والحرب التي خاضتها أمريكا في العراق».