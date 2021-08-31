بدران: الموجة الخامسة من كورونا تضرب أمريكا وإيران وأسبانيا

كشف الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» في مصر ودول العالم، في ظل ظهور طفرة جديدة لمتغير «دلتا» في اليابان، فذكر أن فيروس كورونا أصاب حتى الآن 218.1 مليون شخص حول العالم، بينما ارتفعت نسبة الوفيات حول العالم لـ 4.5 مليون شخص، إذ سجلت الولايات المتحدة الأمريكية وحدها 39.9 مليون إصابة، و656.4 ألف حالة وفاة.

الموجة الخامسة تضرب أمريكا وإيران وأسبانيا

وأضاف «بدران»، خلال مداخلة هاتفية في «نشرة الأخبار»، التي تُذاع على شاشة «النيل للأخبار»، أن الموجة الخامسة من فيروس كورونا تّضرب الآن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وأسبانيا، وهذا دليل أن هناك موجات من كورونا مازالت قادمة، وبالتالي لا داعي للتخلي عن التدابير الوقائية، إذ أن أمريكا سجلت الأسبوع الماضي مليونا و107 آلاف و194 إصابة، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه وكان مليونا و58 ألف إصابة.

زيادة الإصابات في مصر بكورونا بسيطة لكنها إنذار خطر

وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى أن مصر سجلت زيادة في إصابات كورونا خلال الفترة القليلة الماضية، لكن مقارنة هذه الزيادة مع الدول الآخرى نجد أنها بسيطة ولا تُقارن، موضحًا في الوقت ذاته أنها تُعد إنذارا للجميع، فالشخص الذي اصيب بطفرة جديدة لمتغير «دلتا» في اليابان لم يغادر بلاده ولم يُسافر، كما أن عدد الطفرات في سلالة «دلتا» وصلت لـ 14 طفرة، وهذا ما يجعل السلالة أشد شراسة، وقد تزيد الوفيات.

تحورات «دلتا» قد تُظهر أعراض جديدة

وأوضح الدكتور مجدي بدران، أن التحورات الكثيرة في سلالة «دلتا» قد تُظهر أعراض جديدة، «إحنا مش ناقصين، كفاية اللي عملته السلالات الجديدة، اللي هيتقاعس عن التدابير الوقائية واللي هيهمل التطعيمات ده هيبقى مرشح أنه يصاب بأي سلالة جديدة سواء كانت دلتا أو غيرها، وهو أمر يهدد البشرية بشكل عام، لازم نقول إن التطعيمات مهمة جدًا لكبح جماح كورونا».