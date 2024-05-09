اقرأ في عدد «الوطن» غدا: توافق «مصري - أردني» على رفض العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الجمعة، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- توافق «مصرى - أردنى» على رفض العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية

- مساعدات غزة مصر الدعم والسند

- «السيسى» لرئيس وزراء الأردن: نسعى لتعزيز التعاون الثنائى لتحقيق التنمية الشاملة

- توجيهات رئاسية بتمكين «المرأة والأكثر احتياجاً»

- تدريبات سرية فى القطبين استعداداً لـ«الترجى وبركان»

- «الإسكان»: خطط لتطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة

- تعاون «مصرى - عمانى» فى التنمية العمرانية وتحقيق التوأمة بين المشروعات الرائدة بالبلدين

- «التعليم العالى»: نستثمر فى التحول الرقمى لبناء جيل مؤهل لسوق العمل

الصفحة الثانية

- «مصر والأردن»: «إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية» الحل الشامل والعادل للقضية

- «مدبولى»: موقفنا ثابت برفض تهجير الأشقاء.. و«القاهرة» تبذل قصارى جهدها للوصول إلى هدنة واتفاق لوقف إطلاق النار يُنهى الأزمة الإنسانية غير المسبوقة فى القطاع

- «التموين»: ارتفاع توريد القمح لـ2 مليون طن منذ بدء الحصاد فى أبريل الماضى

- «الخصاونة»: يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية.. وعلى العالم تحمل مسئولياته

- «المهندسين» تصدر شهادة القيد المؤمَّنة للمتعاملين فى ملفات «مخالفات البناء»

- قوات الدفاع الشعبى تنظم لقاءات توعوية وزيارات لنشر الوعى بين الطلبة

- «الرقابة الصحية» تتعاون مع «جايكا» لتحسين الجودة فى المستشفيات

- «طه»: الرعاية الجيدة تحقق إنفاقاً صحياً منضبطاً وتخفض نسب الأخطاء الطبية والمضاعفات والوفيات

الصفحة الثالثة

- مفاوضات «غزة».. مخاوف من فشل الهدنة

- مصر تحذر من خطورة التصعيد.. وتكثف الجهود لتحقيق التوافق حول نقاط الخلاف

- الرئيس الأمريكى: الولايات المتحدة ستواصل تقديم أسلحة دفاعية لإسرائيل.. والرئاسة الفلسطينية: «بايدن» لم يجبر «الكيان» على تنفيذ بند واحد من تصريحاته الرنانة

- الاحتلال الإسرائيلى يرتكب 4 مجازر فى «القطاع» و60 شهيداً و110 مصابين حصيلة الغارات

- تصاعد احتجاجات الطلاب بجامعات دول العالم لنصرة فلسطين.. ومتظاهرون يُضربون عن الطعام

- «الأمم المتحدة»: إعادة إعمار غزة تستغرق 80 عاماً وتتكلف 40 مليار دولار

- المظاهرات تمتد من الولايات المتحدة إلى دول أوروبية والهند ولبنان

- «الأمم المتحدة» تصوت اليوم على مشروع قرار يعترف بفلسطين دولة كاملة العضوية

- «الخارجية الفلسطينية»: تمرير القرار يحتاج إلى تصويت ثلثى أعضاء «الجمعية العامة».. وصدوره يعزز مكانة دولتنا القانونية فى الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات التابعة لها.. واستمرار الزخم الدولى ضرورى لتسوية القضية وليس تصفيتها.. ونؤيد المظاهرات الطلابية بالجامعات العالمية لوقف نزيف الدماء فى غزة

الصفحة الرابعة

- مساعدات غزة.. مصر السند

- سياسياً: جهود دبلوماسية تتصدى لكل محاولات تصفية القضية

- «عمود الخيمة».. آلاف الشاحنات الطبية والغذائية ومخيم للنازحين

- دخول الأغذية والمياه والخيام والمشمعات والمواد الإعاشية لم يتوقف طوال الحرب.. والمساهمة المصرية تجاوزت 80% من إجمالى المساعدات

- السفير محمد العرابى: الحرب غيرت مسارات القضية.. وأيقظت ضمير العالم

- أمريكا تدير الصراع فى الشرق الأوسط بأسلوبها وفقاً لاستراتيجيتها الهادفة للحفاظ على أمن تل أبيب

الصفحة الخامسة

- زعماء العالم: مصر لعبت دوراً بارزاً لتهدئة الأوضاع داخل القطاع

- «بايدن» يوجِّه الشكر لـ«السيسى» على جهود الوساطة والتهدئة.. و«ماكرون» يشيد بدعم المدنيين وإرسال المساعدات

- وفلسطينيون: دورها فى دعم قضيتنا تاريخى

- السفير حسين هريدى يكتب: الدور المصرى فى مشهد إقليمى متغير

- «غريب»: «القاهرة» عقدت أول مؤتمر دولى لوقف حرب الإبادة بقطاع غزة فى أكتوبر الماضى

- بركات الفرا: «القاهرة» تلعب دور الوسيط النزيه لثقة الفصائل بها

- «نتنياهو» يعانى من أزمة سياسية.. ويعرقل كل محاولة للتهدئة من أجل البقاء فى السلطة

الصفحة السادسة

- أحمد رفعت يكتب: ألاعيب الجماعة واعترافات الأثر الرجعى (١١) انقلاب «الفنية» العبيط!

- بلال الدوى: إما «الهُدنة» وإما «الهُدنة»

- د. محمود خليل: البحث عن «سيد»

- عماد فؤاد: الربيع الأمريكى (1)

- أمينة خيرى تكتب: مستقبل غزة «على الهواء» ودروس مستفادة

الصفحة السابعة

- مدير «دانون مصر»: دمج الاستدامة يعزز الأداء الاقتصادى ونستهدف تحويل 50% من أسطول السيارات للعمل بالكهرباء

- د. يسرى الشرقاوى: على أبواب مرحلة اقتصادية جديدة

- التعاون مع «Shift EV» خطوة لدعم جهود الدولة المصرية نحو الحفاظ على البيئة وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة

- دورة تدريبية لرعاية الحيوانات الأليفة

- مملكة الموز تغزو القرى لاستخراج الألياف من المخلفات

- «شريف»: استخدام التكنولوجيا فى الزراعة لا يغنى عن العنصر البشرى

- مهندس زراعى: تساعد على فهم التغيرات وتقديم التوصيات الزراعية وتقليل التكلفة

- «يوسف»: أساليب جديدة بتكنولوجيا حديثة لتحقيق الأمن الغذائى

- أستاذ الزراعة الحيوية: الدولة تسعى لتطبيق منظومة الزراعة والرى الذكى والمستدام

الصفحة الثامنة

- رحلة محصول «البطاطس» من المحلة لأسواق أوروبا.. «حبيب الملايين»

- المخترع الصغير.. «فام» يخفف معاناة المزارعين بجهاز لبذر البذور

- «قطط وكلاب وعصافير».. بيت «إيمان» مفتوح لحيوانات الشارع: أكل ومرعى

- سر تماسيح «النوبة».. «كوما وايدى» مبادرة «حفصة» لتوثيق التراث