متحدث «الوزراء»: البروتوكول بين مصر والأردن لتعزيز التعاون في الإعلام

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن البروتوكول الذي جرى توقيعه اليوم بين مصر والأردن، يأتي لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الإعلام، وتم توقيعه من الجانب المصري من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومن الجانب الأردني من وزير الاتصال الحكومي، لافتًا إلى أن البروتوكول ينص على التعاون بين الجانبين في العديد من الأنشطة الإعلامية.

هدف البروتوكول بين مصر والأردن

أضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الهدف من البروتوكول، هو تبادل الخبرات في وسائل الإعلام الجديدة، والخبرات الحديثة والإعلام الالكتروني، بالإضافة إلى تبادل الخبرات التشريعية، والتعاون في صياغة رؤى لمواجهة التحديات التي يواجهها الإعلام العربي.

تأكيد أهمية حل القضية الفلسطينية

وأشار إلى أنه خلال عقد الاجتماع الخاص بتوقيع البروتوكول، أكد دولة رئيس الوزراء المصري، ورئيس الوزراء الأردني، موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعم أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة، والعمل على وقف الحرب، تمهيدًا للوصول إلى مرحلة استئناف المفاوضات مرة أخرى، لتحقيق حل الدولتين، وتم في هذا السياق التأكيد على أهمية حل الدولتين المعترف به دوليًا.