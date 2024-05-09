رئيس وزراء الأردن: سنتصدى لمسألة التهجير القسري للفلسطينين بالكامل

قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، إنه نقل رسالة شفاهية من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتضمنت إعادة التأكيد على المواقف المشتركة التي يتبناها الطرفين المتعلقة بالرفض الكامل، لإنتاج أي ظروف مشاركة تؤدي إلى أي شكل من أشكال التهجير القسري لأشقائنا في فلسطين، سواء بالضفة الغربية أو قطاع غزة لاتجاه خارج الآراضي الفلسطينية، لأن ذلك من شأنه يؤدي إلى الإضرار بالقضية الفلسطينية وتصفيتها، ويشكل خرق من الديوان لاتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره الدكتور مصطفى مدبولي بعد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «وسوف نتصدى لهذا الأمر بالكامل ولن نسمح بحدوثه، وأيضا في سياق العمل المشترك الذي يتولاه ملك الأردن بالتنسيق مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والكثير من القادة العرب، لوقف إطلاق النار».