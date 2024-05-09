عبدالمنعم سعيد: أحداث 7 أكتوبر سببت ارتباكا في الموقف الإقليمي

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو مجلس الشيوخ، إنّه من بعد الربيع العربي أصبح لدى 9 دول عربية مشروع إصلاحي واضح سُمي باسم «رؤية»، مشيرًا إلى أن المشروع الإصلاحي في هذه الدول يقوم على البناء والتنمية وهو ما يحتاج إلى السلام والاستقرار الإقليمي.

وأضاف سعيد، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه في أعقاب حرب اليمن، أصبحت السعودية تساهم في عملية الاستقرار الإقليمي، وبالتالي تدخل مع إسرائيل في عملية تطبيع مقابل أن يكون لدينا دولة فلسطينية.

السعودية تحصل على تأمين من أمريكا

وتابع: «في هذا المسار يوجد جانب آخر، هو أن السعودية تحصل على تأمين مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية موقع عليه على طريقة كوريا واليابان والدول خارج أوروبا، وكان هذا الاتفاق بدأ ينضج في الساحة، وكان منذرا بتحول استراتيجي، كما أجرى ولي العهد السعودي حديثا مع فوكس نيوز الأمريكية، وقال نحن قريبين من الاتفاق، ولكن ما حدث في 7 أكتوبر أحدث ارتباكا في الموقف الإقليمي، لأن حماس لا تريد تسوية نهائية».