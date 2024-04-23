رشوان: التحذير المصري لإسرائيل إدراك من القيادة السياسية بخطورة الأوضاع على الإقليم

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر لم تحذر إسرائيل من قبل، فلم يحدث أن صدر هذا التعبير ربما لأربعة عقود، ولكن هذه المرة وإدراك من القيادة السياسية لخطورة الأمر سواء على الأشقاء في غزة أو على القضية الفلسطينية أو على الاستقرار الإقليمي.

وأضاف «رشوان»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس السيسي قرر هذا التعبير على الأقل 3 مرات خلال الأسبوعين الماضيين، وفي لقاءات علنية ومع مسؤولين كبار، ربما أكثرهم اتساعا اللقاء مع ممثلي الاتحاد الأوروبي.

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: «هناك مخاطر حقيقية، والولايات المتحدة الأمريكية مدعوة الآن لإدراك أكثر لهذه المخاطر التي تعرفها، ولكن لا بد من إيقاف هذه العجلة المجنونة للعنف والتي رأينا بعض ملامح اتساعها فيما حدث بين إيران وإسرائيل».