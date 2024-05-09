السجن مدى الحياة لبريطاني «كسب 300 ألف استرليني من أكل لحوم البشر»

قضت محكمة بريطانية، بالسجن مدى الحياة على شخص يدعى ماريوس جوستافسون، 46 عامًا، زعيم شبكة تعديل الجسم المتطرفة، على مجموع جرائمه التي وصلت لتناول لحم البشر.

بث عمليات التشويه عبر موقعه الإلكتروني

وكان المتهم قد بث عمليات التشويه على موقعه الإلكتروني، حيث شارك في 29 إجراءً على الأقل، وشملت هذه الاجراءات عمليات واسعة الخطورة التي استمرت 4 سنوات لعمليات تشويه وتجميد الأطراف، وتوجيه الصدمات الكهربائية لصبي يبلغ من العمر 16 عامًا، والتي تم بثها على الهواء مباشرة.

وحصل المتهم على أكثر من 300 ألف جنيه إسترليني من 22841 مشتركًا مدفوعًا في جميع أنحاء العالم بين عامي 2017 و2021.

شارك في أكل لحوم البشر

وقالت المدعية العامة كارولين كاربيري كيه سي، في جلسة النطق بالحكم التي استمرت 3 أيام، إن هناك دليلًا واضحًا على أكل لحوم البشر، وأن جوستافسون قام بطهي أجزاء من الجسم لتناولها كطعام غداء في طبق سلطة مرتب بمهارة، كما احتفظ بالعديد من أجزاء الجسم كتذكارات في ثلاجة بمنزله في هارينجاي، شمال لندن، وباع أعضاء مقطوعة عبر الإنترنت.

واستمعت المحكمة إلى أن الإجراءات تم تنفيذها باستخدام سكاكين المطبخ والمشارط الجراحية والأدوات المصممة للاستخدام مع الماشية، ما ترك الضحايا يتلوون من الألم ويحتاجون إلى رعاية طبية.