جهود غير مسبوقة.. إشادات دولية بالدور المصري في دعم فلسطين وإيصال المساعدات

منذ العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، ومصر تبذل جهودًا غير مسبوقة لوقف دائم لإطلاق النار، والوصول إلى هدنة وإبرام صفقة لتبادل المحتجزين، فضلًا عن تقديم المساعدات الإنسانية والطبية عبر معبر رفح، رغم تعنت الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما أشاد به العديد من المؤسسات والمنظمات العالمية، وحتى الدول.

مصر من أوائل الدول التي فتحت أبوابها لاستقبال الجرحى الفلسطينيين

وبحسب تقرير الأمم المتحدة، فإنّه في الوقت الذي قصف فيه الاحتلال الإسرائيلي 90% من مستشفيات قطاع غزة، كانت مصر من أوائل الدول التي استقبلت المصابين والجرحى في مستشفياتها بشكل مجاني، فضلًا عن دور مصر في تسليط الضوء على جرائم الاحتلال أمام المحكمة الجنائية.

وكانت إدارة البيت الأبيض والرئيس الأمريكي جو بايدن قد وجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على جهود مصر في زيادة إدخال المساعدات إلى القطاع، ونجاح الوساطة المصرية التي أدت إلى عقد هدنة في بين الفصائل الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي وذلك في نوفمبر الماضي.

وفي أكتوبر الماضي، عقب مشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي، غرّد على صفحته الرسمية على موقع إكس باللغة العربية قال فيه: «أشيد بالتزام مصر، ولا سيّما بالجهود التي تبذلها من أجل السكان في غزّة، وتلتزم فرنسا إلى جانبها».

وأشاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بشجاعة الرئيس السيسي وموقفه وجهوده من أجل الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكّدًا أنَّه وكل أفراد الشعب الفنزويلي يقدمون له كل الدعم من أجل نصرة العدل وإنقاذ الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية.

جهود مصرية غير مسبوقة لإيصال المساعدات للأشقاء

فيما قالت أورسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية خلال تصريحات صحفية إنَّ مصر تقوم بدور مهم في إرسال المساعدات إلى غزة، مضيفة خلال مؤتمر بمطار العريش الدولي: «نشكر مصر على استقبال الجرحى الفلسطينيين»، مشيدة بالجهود المصرية في إيصال المساعدات.

في حين أشاد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في غزة، خاصة فيما يتعلق بتوصيل المساعدات لسكانه، مؤكّدًا دعمه للرئيس السيسي وما تقوم به مصر، ودعمه للأردن أيضًا ولكل دول المنطقة بشكل عام لتلبية احتياجات السكان المدنيين في غزة، مضيفًا: «يجب أن نحشد جهودنا للتوصل إلى حل الدولتين، ونعمل معًا حتى تكون هناك خطة سلام حقيقية في المنطقة، وهذا هو هدفنا».

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن شكره لمصر قائلًا: «نشكر مصر على مشاركتها البناءة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح ولجعل مطار العريش متاحاً للمساعدة الحيوية، لا وقت لنضيعه فكل لحظة لها أهميتها».