محمود مسلم: ردود إيران على إسرائيل «كلامية واستعراضية»

علق الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار الإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، على توجيه تعليمات من إيران لحزب الله بالتصعيد ضد إسرائيل وتحويل جنوب لبنان إلى جبهة رئيسية، حتى لو أدى ذلك لحرب مفتوحة، مشددًا على أن ردود إيران «كلامية» وليس هناك تحركات على الأرض.

ليس هناك رد فعل قوي من حزب الله

وأوضح «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج «كل الزوايا» على قناة «ON»، أنه منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن وعلى مدار 7 أشهر، فعل الإسرائيليون ما فعلوه بالأراضي الفلسطينية وفي بعض الأراضي اللبنانية، ورغم ذلك لم يكن هناك رد فعل قوي من حزب الله يتماشى مع تصريحاتهم الدائمة.

رد إيران على إسرائيل كان استعراضيا

وأشار إلى أن إيران عندما ردت على إسرائيل، كان ردا استعراضيا أكثر منه تحقيق أهداف بالداخل الإسرائيلي، موضحًا أنه من المؤكد أن المنطقة بخطر والأمر يحتاج لتدخل القوى الكبرى والمؤسسات الدولية لحسم هذا الأمر،