السماء تمطر أسماكا في إيران.. ظاهرة غريبة أبهرت الجميع وحيرت العلماء (فيديو)

مشهد نادر الحدوث ومثير للغرابة، رصده مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساقطت الأسماك من السماء على سكان مدينة ياسوج في إيران، في ظاهرة غريبة، أطلق عليها البعض اسم «المطر السمكي»، بسبب عشرات الأسماك التي عطلت حركة السير بالمدينة، بحسب «سكاي نيوز».

كيف تنتقل الأسماك إلى السماء؟

من أبرز التفسيرات لتلك الظاهرة الغريبة، انتقال الأسماك من البحر إلى البر، نتيجة حدوث الأعاصير في المناطق التي يوجد بها فارق كبير بين الرطوبة ودرجة الحرارة.

علما يوضحون سبب الظاهرة الغريبة

التفسيرات المذكورة لم يتأكد منها العلماء حتى الآن، خاصة أن الظاهرة تكررت كثيرا في أوقات سابقة، ورجح بعضهم أنها من الممكن أن تنتج عن طريق العواصف أو تيارات الهواء القوية، التي يمكنها حمل المياه بالأسماك الموجودة فيها، ونقلها إلى مسافة بعيدة لعدة كيلومترات، قبل أن تسقط مجددا على الأرض في مكان مختلف.