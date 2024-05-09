عبدالمنعم سعيد: القضية الفلسطينية تضيع وسط ما يحدث من صراعات وأزمات إنسانية

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو مجلس الشيوخ، إنّ تقديره هو أن إيران وحزب الله كانا يعلمان أن حماس ستنفذ هجوما في إسرائيل، وكانت المفاجأة في توقيت السابع من أكتوبر.

وأضاف «سعيد»، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الشعب الفلسطيني هو الحقيقة الوحيدة، وهناك تكافؤ سكاني وديموغرافي مع اليهود، محذرا من أن القضية الفلسطينية تضيع وسط ما يحدث من صراعات وأزمات إنسانية.

وتابع عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: «شبح المحرقة حاضر دائما في ذاكرة الإسرائيليين، وأقول إننا نريد دولة فلسطينية، ولكي نفعل ذلك يجب أن تعيش جنبا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية، وإن لم يتغير الوضع الحالي في ظل وجود التطرف هنا وهناك، فإن الأمر لن يختلف كثيرا، وسنجد أنفسنا أمام حرب سادسة وحرب سابعة»، مشددًا على ضرورة دعم العملية التفاوضية التي تسعى إلى تحقيق هدنة قصيرة أو طويلة المدى تحقق السلام.