وكيل صحة الشرقية يحذر من الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الزقازيق العام، لمتابعة انتظام سير العمل، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بها، وذلك بعد المرور على مستشفى أبو كبير المركزي.

انتظام فحص الأطفال المبتسرين

تفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام المختلفة بالمستشفى، وتأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، كما تفقد قسم الحضّانات، وتأكد من انتظام فحص الأطفال المبتسرين ضمن خطة المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية.

الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية

وأشار وكيل وزارة الصحة في بيان، إلى ضرورة التوعية الطبية بالاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، والالتزام الكامل بجميع عناصر برنامج مكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، مشددًا على أهمية توعية المواطنين بالاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية، وترشيد استهلاكها حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ولفت وكيل وزارة الصحة إلى تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، لمتابعة تقديم الخدمات الصحية ومعرفة مدى رضاء المواطنين عن الخدمات التي تقدم لهم في جميع المستشفيات .