«الصحة»: توفير تغذية مدرسية لطلاب المدارس قريبا

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن الوزارة تعمل على توفير التغذية المدرسية للطلاب، قائلا: «هناك تواصل مستمر مع وزارة المالية بشأن التغذية المدرسية، ومخصصات الألبان، ويجرى الدعم بشكل فوري وفقا للمتاح»

التغذية المدرسية

وأشار خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، في أثناء مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الصحة والسكان - الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن العام المالي 2024/ 2025، لدور لقطاع الطب الوقائي، إن «القطاع الغذائي من القطاعات الحيوية، ويتطلب ميزانية خاصة، ويوميا نشهد مشروعات قومية على مستوى المحافظات تابعة لقطاع الصحة».

وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الجهد المبذول من قبل وزارة الصحة بشأن التنسيق بين الوزارات المعنية، لضمان تحسين مستوى الخدمة في واحد من أبرز القطاعات.