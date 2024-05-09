ارتفاع ضحايا فيضانات البرازيل إلى 243 شخصا.. وإنقاذ حصان صعد لسطح منزل

أعلن الدفاع المدني البرازيلي ارتفاع أعداد ضحايا الفيضانات العارمة في جنوب البلاد إلى 107 قتلى و136 مفقودا مع استمرار عمليات الإنقاذ من الفرق المختصة حتى الآن.

الحصان كان محاصر بالمياه من كل ناحية

وبحسب «رويترز» فإن رجال الإنقاذ نجحوا في إنقاذ حصان كان محاصرا بالمياه بشكل غير مستقر لمدة يومين على سطح أحد المنازل في بلدة غمرتها الفيضانات بشدة.

ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار في الأيام المقبلة، في البرازيل مما هناك مخاوف من ارتفاع منسوب المياه بشكل أكبر في عاصمة الولاية بورتو أليجري التي غمرتها المياه والبلدة القريبة حيث تحولت الشوارع إلى أنهار.

نزوح 165 ألف شخص

ونزح أكثر من 165 ألف شخص من منازلهم التي غمرتها الفيضانات وتم إنقاذهم بواسطة القوارب والمروحيات وأظهرت لقطات تليفزيونية الحصان وهو يمتطي سطح مزرعة على مشارف بلدة كانوا شمال بورتو أليجري وقام رجال الإطفاء بتأمين الحيوان وتحميله في قارب مطاطي من طراز زودياك لنقله إلى بر الأمان.

ودمرت الفيضانات البنية التحتية والجسور، ومنعت الوصول إلى بورتو أليجري، حيث أصبحت رفوف المتاجر فارغة وتم الإبلاغ عن أعمال نهب ليلاً.

وقال الحاكم إدواردو ليتي إن الحسابات الأولية تشير إلى أن ريو غراندي دو سول ستحتاج إلى ما لا يقل عن 3.68 مليار دولار لإعادة البناء من الأضرار التي امتدت إلى المناطق الزراعية حول العاصمة.

وفي برازيليا، قدرت الحكومة الفيدرالية الأثر المالي لخسائر الفيضانات بنحو 1.49 مليار دولار، ويرجع ذلك في الغالب إلى ضخ الأموال في برنامج دعم الشركات الصغيرة المتضررة من الفيضانات.