تزيد على 2.5 مليار دولار.. فيضانات البرازيل تخلف خسائر مادية وبشرية

خسائر فادحة تكبدها الاقتصاد البرازيلي، جراء الفيضانات التي ضربت البلاد، وخصوصا ولاية «ريو غراندي دو سول»، الواقعة أقصى جنوب البرازيل، والتي شهدت غرق مدنا بأكملها، وإغلاق مطارها الرئيسي إلى أجل غير مسمى، فيما تكبد القطاع الزراعي بها أضرارا جسيمة، جراء الأمطار الغزيرة التي اجتاحت البلاد.

وكشفت أحدث البيانات الحكومية التي تناقلتها وكالات الإعلام في العالم، أبرز الأضرار التي جرى رصدها حتى الآن، جراء الأمطار والفيضانات في البرازيل.

خسائر البرازيل جراء الفيضانات

1- موت 100 شخص

2- تضرر أكثر من 400 بلدية

3- 1.5 مليون شخص تضرور جراء الفيضانات

4- نزوح نحو 164 ألف ساكن

5- أضرار اقتصادية لا تقل تكلفتها عن 2.5 مليار دولار، وفقا لشركة إنكي ريسيرش، في تقرير أولي وسط توقعات بزيادة الأرقام.

6- ارتفاع سعر فول الصويا، وفقا لتقرير صادر عن شركة إكس بي.

7- استيراد الأرز والفاصوليا بعد أن كانت تغطي 70% من محصولها.

8- تأثر إنتاج اللحوم، إذ توفر الولاية المنكوبة 17% من إنتاج لحم الخنزير في البلاد، و13% من الدواجن.

9- تكبّد القطاع الزراعي القوي في البرازيل أضرارا جسمية.

10- تأهب عدد من الصناعات في البلاد، بدءا من السيارات إلى الخدمات المصرفية والتأمين أيضا للمزيد من الاضطراب.

11- 261 ألف منطقة ليس لديها خدمة الكهرباء.

12- 854 ألف مسكن ليس لديها إمدادات المياه في البرازيل.

منسوب مياه الأمطار في البرازيل

جدير بالذكر بلغ منسوب نهر جوايبا، الواقع في وسط المدينة 5.26 متر يوم الاثنين الماضي، إذ تجاوز الرقم القياسي البالغ 4.76 متر، والذي جرى تسجيله عام 1941.