محلل سياسي: نتنياهو وضع إدارة بايدن في تحد غير مسبوق بعملية رفح الفلسطينية

قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أحمد محارم، إن الموقف الأمريكي معارض لعملية دخول رفح الفلسطينية شكليًا، لكنه لا يمنع أي تدخل واقعيًا، بدليل الفيتو الأمريكي المستمر لأي مشروع قرار بالأمم المتحدة، لوقف إطلاق النار.

وذكر خلال تصريحات مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»، أن نتنياهو وضع الإدارة الأمريكية وبايدن في تحدي غير مسبوق، مشيرًا إلى أن إسرائيل تمتلك ترسانة من السلاح.

ولفت إلى أن تصريحات الإدارة الأمريكية، للاستهلال المحلي الداخلي، في ظل المظاهرات المتفاقمة، فإسرائيل أطلقت يديها بشكل غير مسبوق، والدعم الأمريكي يضع الإدارة في حرج كبير.

وأوضح أنه إذا كان مستقبل أمريكا مرهون بتصرفات إسرائيل، فستكون واشنطن خاسرة، متعجبًا من تحول الموقف والمشهد الجديد، الذي نرى فيه إسرائيل أصبحت تفرض على أمريكا قراراتها.