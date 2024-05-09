خبير بالمركز المصري للفكر: نتنياهو يغازل اليمين المتطرف بدخوله رفح الفلسطينية

قال الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك تعنت وتردد واضح من الطرفين، إسرائيل وحماس، في التوقيع على اتفاق للتهدئة، ظنًا منهما أن بإمكان أحد الطرفين أن يكسب الصراع بنسبة 100%، لافتًا إلى أن كل المشاهد سواء دخول رفح الفلسطينية، أو قصف معبر كرم أبو سالم، أو الاتهامات المتبادلة، تلهب العقول.

الأحداث الحالية والتعنت تعود بالأطراف لنقطة البداية

أضاف عسيلة خلال مداخلة ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن بعض الأحداث تؤدي إلى عودة كل طرف إلى نقطة البداية، مشيرًا إلى أن وفد حماس يتحدث الآن، بأنه ملتزم بالورقة المصرية، التي تأخر في الرد عليها حتى اللحظة الأخيرة، حين قرر نتنياهو الدخول إلى رفح الفلسطينية.

وواصل: «نتنياهو يريد أن يحصل على صورة كاملة للدخول إلى رفح الفلسطينية، لأنه يغازل اليمين بدخوله إلى رفح الفلسطينية، وربما تساعده في حال تم التوصل إلى اتفاق، أو ذهب إلى اتفاق أن يخبر اليمين المتطرف، أنه فعل ما أرادوه، ومن جهة أخرى يحاول أن يرضي الولايات المتحدة، التي قالت أنها ضد عملية شاملة، ومن الممكن أن توافق على عملية محدودة».