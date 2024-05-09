«المهندسين» تبحث توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي

التقى المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، اليوم الخميس، بالدكتورة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ لبحث حل مشكلات بعض النقابات الفرعية الخاصة بالإسكان الاجتماعي.

جهود نقابة المهندسين

وأكد النبراوي، خلال اللقاء على ضرورة تضافر الجهود بين نقابة المهندسين وصندوق الإسكان الاجتماعي، لحل المشكلات العالقة للإسكان الاجتماعي في بعض النقابات الفرعية.

ومن جانبها، أبدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي الاستعداد للتعاون وتذليل كافة العوائق أمام المهندسين، من أجل الوصول لتسوية هذه المشكلات.

تعزيز التعاون المشترك

وناقش نقيب المهندسين والوفد المرافق خلال الاجتماع، سبل تطوير وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وأسفر اللقاء عن الاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون بين النقابة وصندوق الإسكان الاجتماعي بما يخدم الصالح العام، ويحقق مصالح المهندسين.

حضر اللقاء الدكتور المهندس ناصر رضوان خالد- الأستاذ بمركز بحوث الإسكان والبناء، عضو مجلس شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة، والمهندس محمد سعد عسران- عضو مجلس شعبة الهندسة الميكانيكية بالنقابة العامة، والمهندس طاهر يوسف- عضو مجلس النقابة الفرعية بالأقصر.