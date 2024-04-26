نقابة المهندسين: 30 أبريل آخر موعد للاشتراك في مشروع الرعاية الصحية

أكدت نقابة المهندسين المصرية أنه يتبقى أربعة أيام فقط على غلق باب الاشتراك والتجديد في مشروع الرعاية الصحية، منوهة إلى أن يوم الثلاثاء 30 أبريل سيتم غلق باب التجديد والاشتراك بمشروع الرعاية، الذي كان قد أعلن فتح الاشتراك فيه مرة أخرى من 1 أبريل الجاري حتى 30 أبريل بصفة استثنائية حتى يستطيع الأعضاء الراغبون في تجديد الاشتراك أو الاشتراك مجددا الانتهاء من الأوراق اللازمة.

مشروع الرعاية الصحية 2024

شددت نقابة المهندسين في بيان لها على أنه لن يتم فتح باب الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية 2024 مرة أخرى فور انتهاء المهلة المحددة المقرر لها يوم الثلاثاء 30 أبريل الجاري، مؤكدة أنه يمكن الاشتراك والتجديد أون لاين خلال الموبايل أبليكيشن، أو النقابة العامة والنقابات الفرعية

المستندات المطلوب للاشتراك في مشروع العلاج

وحددت نقابة المهندسين المستندات المطلوبة للاشتراك في مشروع الرعاية الصحية 2024 لأول مرة وجاءت كالتالي:

- رقم عضوية المهندس

- إضافة الزوجة: صورة قسيمة الزواج من الوجهين، أو صورة بطاقة الرقم القومي بها اسم الزوج + صورة شخصية

- إضافة الأبناء أقل من 16 عامًا: شهادة ميلاد الأبناء + صورة شخصية صورة شخصية

- لإضافة الأبناء بعد سن الـ16 صورة بطاقة الرقم القومي

- إضافة الابن بعد 26 سنة (استثنائيا): صورة بطاقة الرقم القومي حديثة + برنت تأمينات + صورة شخصية.

- إضافة الابنة بعد 26 سنة استثنائيا: صورة بطاقة الرقم القومي حديثة برنت تأمينات + صورة شخصية

- لإضافة الوالدة: صورة شهادة ميلاد المهندس + البطاقة الشخصية للوالدة + صورة شخصية

- إضافة الوالد: صورة البطاقة الشخصية للوالد + صورة شخصية

- في حالة وفاة المهندس خطاب من معاشات النقابة يفيد من مستحق المعاش عن المهندس + إثبات الشخصية + الصورة الشخصية لكل عضو