التنمية المحلية: استقبال 9 آلاف طلب تصالح في مخالفات البناء خلال 48 ساعة

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه جرى استقبال 9 آلاف طلب خلال أول 48 ساعة من فتح باب التصالح بمخالفات البناء، بينهم 80% من الطلبات تم التقدم لها من خلال المراكز التكنولوجية و 20% من خلال التطبيق.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي والمحامي خالد أبو بكر، خلال برنامجه كل يوم المذاع على شاشة ON، أن عملية فحص الطلب تأتي بعد استخراج شهادة بيان التصالح، وتتضمن الاسم والمنطقة والأحداثيات ونوع الإسكان، وتاريخ ارتكاب المخالفة.

وذكر أنه بناء على الشهادة المقدمة، يتم التوجه إلى الجهة المكلفة، معقبًا: «الوزير وجه المحافظين لاستقبال المواطنين بالمراكز التكنولوجية وتلقينا 9 آلاف طلب تصالح في 48 ساعة».

وأوضح الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزراة التنمية المحلية، أن هناك موظفين مخصصين ومدربين للتعامل مع المواطنين.