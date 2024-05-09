فوائد مذهلة لمشروب الليمون بالزنجبيل.. يمنع الغثيان ويعزز صحة القلب

مشروبات عديدة يحرص الكثير من الأشخاص، على تناولها خلال يومهم، من ضمنها الشاي والقهوة والمياه الغازية وغيرها، وربما لا يستفيد جسم الإنسان من تناول هذه المشروبات، بقدر الفائدة التي يمكن يحصل عليها من مشروب الليمون بالزنجبيل، ما أبرز الفوائد التي يحتويها هذا المشروب؟

فوائد الليمون والزنجبيل

يحتو الليمون في الأساس على فيتامين سي الذي يعزز من مناعة الجسم، وإذا أضيف الزنجيل تتضاعف فوائد هذا المشروب، بحسب ما ذكرت أخصائية التغذية نيفين عبد التواب في حديثها مع «الوطن».

تعزيز صحة القلب

يحتوي هذا المشروب على مكونات، تساعد على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم، كما يساهم في خفض الضغط المرتفع، وحماية القلب والأوعية الدموية بسبب احتوائه على المنجنيز.

تقليل الغثيان ومنع القيء

يعد الليمون بالزنجبيل، من المشروبات التي يمكن أن تمنع الشعور بالقيء والغثيان، وذك بسبب احتوائه على بعض مضادات تعمل على علاج هذا الشعور.

الالتهابات

يساعد تناول مشروب الليمون بالزنجبيل، على تقليل الشعور بالألم والالتهابات، وذلك بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة، كما يعمل على تقوية الجهاز المناعي.

فقدان الوزن

يعد مشروب الزنجبيل بالليمون، من المشروبات التي تساهم في فقدان الوزن، حيث يعد محفزا جيدا للغاية لحرق الدهون، وينصح بتناوله بين الوجبات أو بعد الإفطار، حيث أكدت أخصائية التغذية في حديثها لـ «الوطن»، أن تناول هذا المشروب على الريق يسبب الحموضة، وبعد الاتهابات في جدار المعدة والقولون، وذلك بسبب المواد الحمضية التي يحتويها.