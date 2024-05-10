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القاهرة الإخبارية: «حماس» تٌخبر الفصائل الفلسطينية برفض الاحتلال مقترح الوسطاء

كتب:

أحمد العانوسي
01:42 ص | الجمعة 10 مايو 2024
قوات الاحتلال

قوات الاحتلال

نقلت حماس رسالة للفصائل الفلسطينية، أن الاحتلال رفض المقترح المقدم من الوسطاء، ووضع عليه اعتراضات في عدة قضايا مركزية، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابعت حماس: «نأخذ بعين الاعتبار خطوة الاحتلال الأخيرة بمهاجمة رفح واحتلال الجانب الفلسطيني للمعبر»، منوهةً إلى أن موقفها هو التمسك بالموقف الوطني الذي وافق على مقترح الوسطاء الأخير.

وأشارت إلى أن الكرة الآن في ملعب الاحتلال بشكل كامل والخطوة التالية ستكون محل دراسة على قاعدة التمسك بالمقترح الأخير.

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