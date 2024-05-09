عبدالمنعم سعيد: حماس نسفت اتفاقية أوسلو بعدما كنا قاب قوسين أو أدنى من دولة فلسطينية

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو مجلس الشيوخ، إنّ حماس نسفت اتفاقية أوسلو، بعدما كنا قاب قوسين أو أدنى من دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف «سعيد»، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «القوميون والإخوان صفقوا مرارا وتكرارا لعمليات انتحارية، قُتل فيها 100 إسرائيلي في يوم من الأيام، فانتهى الموضوع إلى إهداء الانتخابات لنتنياهو».

مصر عملت على أن يسقط نتنياهو في الانتخابات

وتابع عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: «ومع ذلك عملت مصر على ترويض نتنياهو ووقع على اتفاقية تضيف 13% من المناطق المحتلة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، ولم ينفذها، وبعد ذلك عملت الدولة المصرية على أن يسقط نتنياهو في الانتخابات وسقط».