محمود مسلم: رد فعل حماس كان ذكيا على اتهامها بعد قصف معبر كرم أبو سالم

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن أذكى ما فعلته حماس، هو ردها على الاتهامات التي وجهت إليها، وخصوصًا بعد عملية قصف معبر كرم أبو سالم، بعرقلة التوصل إلى تهدئة، لافتًا إلى أن ردها ووجود وفد لها بالقاهرة، أكد أن إسرائيل هي التي تعرقل الاتفاق، ونتنياهو مصمم على الاستمرار في الحرب.

تردد الموقف الأمريكي

أضاف «مسلم» خلال حواره ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الموقف الأمريكي به تردد، فكلما زادت الاحتجاجات الجامعية بأمريكا، يبدأ بايدن المخاطبة بأنه لن يسمح لإسرائيل باجتياح رفح الفلسطينية، ولن يسمح بإرسال الأسلحة لدولة الاحتلال، وعندما يشتد اللوبي اليهودي، يبدأ في العودة بأن أمريكا ضامنة لأمن إسرائيل.

مصر قدمت الكثير للقضية الفلسطينية

وأشار إلى أن الموقف المصري، منذ 7 أكتوبر، يسير في 3 مسارات، «سياسي ودبلوماسي وإنساني»، وقدمت الكثير للقضية الفلسطينية، منوهًا بأن المفاوض المصري نجح في الوصول إلى الهدنة الأولى، التي كان بها الكثير من الصعوبات، وتمكن من تنظيم بعض الأمور في إمكانية وجود مفاوض إسرائيلي، لكن النوايا لم تكن جيدة، وذلك بسبب انعدام الثقة بين طرفي الصراع.

وواصل: «الرهان في الوقت الحالي على الموقف الأمريكي والأوروبي، التصريحات التي نسمعها تبين أن الموقف الأوروبي تغير، ومصر لها دور كبير في تغييره، وأبرزها موقف فرنسا الذي تغير عن الأسابيع الأولى للحرب، لكن تبقى أوروبا خارج التفاصيل، ولا يوجد طرف أوروبي يتواجد خلال المفاوضات».