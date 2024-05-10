تامر حسني يٌحيي حفل زفاف لينا الطهطاي ومحمد فرج (فيديو)

احتفلت الإعلامية لينا الطهطاوي بزفافها على محمد فرج، في بأحد الفنادق الكبرى بحضور الأهل والأصدقاء، وسط حضور مكثف لنجوم الفن، منهم هنا الزاهد وشقيقتها فرح، والمطرب تامر حسني الذي ألهب حماس الحضور، في حين شاركته الغناء هنا الزاهد.

معلومات عن لينا الطهطاوي

الإعلامية لينا الطهطاوي هي ابنة الملحن المعروف طارق طهطاوي، اشتهرت بعد ظهورها في برنامج the blind date show وظهرت كموديل مع المطرب المعروف عزيز مرقة في أغنية «مجنناني» كما عملت كمذيعة في عديد من المحطات الإذاعية وتقدم حاليا برنامج «كلاكيت» على «نجوم إف إم».