احتفلت الإعلامية لينا الطهطاوي، منذ أيام قليلة ماضية، بليلة «الحنة»، قبل أيام من حفل زفافها، بحضور عدد كبير من الأصدقاء والأقارب، بالإضافة إلى نجوم الوسط الفني.

موعد حفل زفاف لينا الطهطاوي

وعلم «الوطن» من مصادره، أن حفل زفاف لينا الطهطاوي، 4 مايو المقبل، داخل أحد الفنادق الكبرى.

ومن المقرر أن تكون الفنانة هنا الزاهد، وشقيقتها فرح الزاهد، أول حضور حفل الزفاف، نظرا لعلاقة الصداقة الكبيرة، التي تجمعهم.

من هي لينا الطهطاوي؟

لينا الطهطاوي، إعلامية مشهورة، من مواليد محافظة القاهرة عام 1995، والدها الملحن والموزع طارق طهطاوي، عملت في بداية مشوارها المهني مراسلة رياضية، وبعد ذلك مقدمة برامج بقناة أون تايم اسبورت، تقدم الآن برنامج «كلاكيت» عبر راديو نجوم إف إم.