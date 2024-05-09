صور من حفل زفاف لينا الطهطاوي ومحمد فرج (صور)

احتفلت اليوم الإعلامية ومذيعة الراديو، لينا الطهطاوي، بحفل زفافها على البلوجر، محمد فرج، بحضور عدد من الأهل والأقارب والأصدقاء في أحد الفنادق الكُبرى بالقاهرة.

وتعود علاقة لينا الطهطاوي ومحمد فرج للعام الماضي، حيث أعلنا خطوبتهما في 20 ديسمبر 2023.

من هي الإعلامية لينا الطهطاوي؟

من مواليد 26 نوفمبر 1995.

التحقت بكلية الإعلام وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة القاهرة.

والدها الملحن المعروف طارق طهطاوي.

تزوجت من قبل من رجل الأعمال رضا الجوهري عام 2019.

انفصلت عن «الجوهري» وهي في عمر 24 عامًا.

ذاع صيتها بعد بعد ظهورها في برنامج the blind date show.

ظهرت كموديل مع المطرب المعروف عزيز مرقة في أغنية «مجنناني».

عملت كمذيعة في عديد من المحطات الإذاعية.

تقدم حاليًا برنامج «كلاكيت» المذاع على «نجوم إف إم».