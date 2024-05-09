بعد عقد قرانها على البلوجر محمد فرج.. معلومات عن الإعلامية لينا الطهطاوي

فستان أبيض مصنوع من خامة الدانتيلا ومنقوش عليه بعض الأشكال البسيطة على الكتفين، مكياج هادئ وشعر ناعم انسابت خصلاته على الجانبين، هكذا خطفت الإعلامية لينا الطهطاوي أنظار الجميع بإطلالتها البسيطة والأنيقة خلال حفل عقد قرانها على البلوجر محمد فرج أمس، بحضور عدد من الأهل والأقارب.

البلوجر محمد فرج حرص على مشاركة فيديو يجمعه وعروسه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لذا نستعرض فيما يلي، بعض المعلومات عن الإعلامية لينا الطهطاوي وفقًا لحساباتها على منصات السوشيال ميديا.

من هي الإعلامية لينا الطهطاوي؟

من مواليد 26 نوفمبر 1995.

التحقت بكلية الإعلام وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة القاهرة.

والدها الملحن المعروف طارق طهطاوي.

تزوجت من قبل من رجل الأعمال رضا الجوهري عام 2019.

انفصلت عن «الجوهري» وهي في عمر 24 عامًا.

ذاع صيتها بعد بعد ظهورها في برنامج the blind date show.

ظهرت كموديل مع المطرب المعروف عزيز مرقة في أغنية «مجنناني».

خطوبة لينا الطهطاوي على محمد فرج